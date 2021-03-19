В аварийном доме на улице 9 Января продолжают жить люди

19.03.2021 | 20:50

Помещение на улице 9 Января, 11, совсем не похоже на подвал жилого дома: обледеневшие стены, гигантские сосульки, слышно, как льется вода из коммуникаций. Но строение частично обитаемо.

Здание было признано аварийным в 2015-м. Половина людей уже переехали в новые дома на Комсомольской. Остались те, кто не согласился с условиями переселения.

«28 помещений попадают под условную выплату - компенсацию по выкупной цене на основании оценки рыночной стоимости», - сообщил начальник УЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Сумма не устроила задержавшихся в аварийном здании людей. Тянутся судебные разбирательства, народ выжидает и мирится с коммунальными проблемами.

Одна из коммунальных бед обозначилась уже на улице. Над сетями просаживается земля, лед пока еще держится над ямой, но дыра видна глубокая.

«Тут вообще везде не пойми чего, грязь одна», - отметила женщина.

«Прыгаем. А которые не могут, обходят стороной», - рассказала местная жительница.

Двери в подъездах стоят нараспашку, любители поживиться чужим добром приступили к поискам. Под угрозой все, что сделано из металла, в том числе коммуникации, по которым в дом все еще поступают ресурсы для оставшихся жильцов.