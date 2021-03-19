Из жизни

В аварийном доме на улице 9 Января продолжают жить люди

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Помещение на улице 9 Января, 11, совсем не похоже на подвал жилого дома: обледеневшие стены, гигантские сосульки, слышно, как льется вода из коммуникаций. Но строение частично обитаемо.

Здание было признано аварийным в 2015-м. Половина людей уже переехали в новые дома на Комсомольской. Остались те, кто не согласился с условиями переселения.

«28 помещений попадают под условную выплату - компенсацию по выкупной цене на основании оценки рыночной стоимости», - сообщил начальник УЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Сумма не устроила задержавшихся в аварийном здании людей. Тянутся судебные разбирательства, народ выжидает и мирится с коммунальными проблемами.

Одна из коммунальных бед обозначилась уже на улице. Над сетями просаживается земля, лед пока еще держится над ямой, но дыра видна глубокая.

«Тут вообще везде не пойми чего, грязь одна», - отметила женщина.

«Прыгаем. А которые не могут, обходят стороной», - рассказала местная жительница.

Двери в подъездах стоят нараспашку, любители поживиться чужим добром приступили к поискам. Под угрозой все, что сделано из металла, в том числе коммуникации, по которым в дом все еще поступают ресурсы для оставшихся жильцов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Байден, остановись, что ты делаешь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«28 помещений попадают под условную выплату - компенсацию по выкупной цене на основании оценки рыночной стоимости», - сообщил начальник УЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Сумма не устроила задержавшихся в аварийном здании людей. Тянутся судебные разбирательства, народ выжидает и мирится с коммунальными проблемами.

Журналисты, договаривайте до конца - на те деньги просто невозможно купить хоть какое-то жилье, людей по сути выбрасывают на улицу

Гость||

Стойте до конца , как наши деды и отцы стояли под Сталинградом. Сейчас Вам положено не меньше чем 120 тысяч за квадратный метр компенсации. Пусть платят!!!

Гость||

Почему администрация Пензы, прекрасно владея средними цифрами стоимости кв.метра в регионе, предлагает переселенцам смешные суммы? Как же надо не любить свой народ...

Гость||

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax

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