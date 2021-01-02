Дом Деда Мороза на площади Ленина в Пензе открыт для гостей

02.01.2021 | 16:00

Перед встречей с Дедом Морозом нужно как следует разогреться. Он добрый сказочный герой, но все же на улице минусовая температура, а желающих рассказать белобородому старцу стишок много.

Дедушка непривередлив: вместо стихотворения ему можно спеть песенку, а он с внучкой подпоет.

За выступлениями детей через камеры мобильных телефонов наблюдают родители, и неизвестно, кто в такой момент больше получает положительных эмоций - малыши или взрослые.

«Очень рады - и весело, и погода хорошая. Не холодно, нормально», - отметила жительница Пензы Наталья Латунцева.

Приемная Деда Мороза открыта с 17:00 до 18:00.

«В новом году всем - только счастья, здоровья, а детишкам - учиться на одни пятерки и слушаться родителей», - пожелал пензенцам сказочный персонаж.