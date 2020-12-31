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Из жизни

На улице Кулибина рядом с газовой будкой залежалась куча веток

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«Огнеопасно! Газ!» - предупреждает табличка на сооружении напротив дома № 6 на улице Кулибина. Но рядом с ним же находится куча опиленных веток - потенциальный источник огня, только на это никто не обращает внимания.

«Наверное, нашей компании силенок не хватает вовремя убрать. В конце осени подрезали», - отметил местный житель.

Кусты рядом с газовой будкой рабочие обрезали и оставили на месте. Вероятно, до следующей общегородской акции по очистке Пензы.

«Они у 4-го дома убрали до снега, до морозов. А здесь, может быть, забыли, а может, другие причины», - рассказал пензенец.

Мужчина вспомнил, что перед тем как ситуация изменилась в соседнем дворе, там побывала съемочная группа «Службы 11».

«Стоило только кому-то сказать, и все получилось нормально. Нашли и средства, и людей», - сообщил он.

Есть надежда, что и в данном случае после освещения проблемы куча рядом с опасным объектом исчезнет.

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