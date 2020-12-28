Пензе не хватило бюджетных средств на установку знаков в опасном месте

28.12.2020 | 21:04

Обещанного три года ждут, гласит пословица. Она актуальна для жителей улицы Вишневой. Столько времени им придется ждать исполнения обещания городской администрации.

Напомним. В 2018-м дорогу отремонтировали. Прежде разбитая мало интересовала автомобилистов, пользовались ею только местные. Но асфальтированная полоса привлекла внимание всех живущих в округе и не только.

В 2019-м по ней начали ездить как по объездной - удобно же без светофоров. Но путь шириной два метра и без тротуаров и тропинок не может быть таким популярным.

Пешеходы и местные автовладельцы оказались заложниками ситуации, они вызвали съемочную группу «Службы 11».

«Ребенок выходит из калитки - и летит машина, джип черный. Я даже не успела заметить номер, он пролетел. Я только ребенка назад дернула. Задел он ребенка, не задел - ничего, даже не обернулся, ему по фигу было», - рассказала Валентина Алексеевна.

Двум автомобилям не разминуться. Пешеходам перебежать некуда. Невозможно сделать тротуар - негде. Нельзя установить шлагбаум, так как сквозной проезд. Нельзя внедрить «лежачего полицейского» - не по ГОСТу.

Мэрия отреагировала на появившийся в сети материал, жителям пообещали установить знаки, ограничивающие скорость. Но 2020-й близится к завершению, а результата нет.

«Они и разворачиваются здесь. Опасно», - отметил местный житель Василий Иванович.

Автомобиль едва не раздавил ступени дома - по коврику проехала машина.

Люди продолжают переживать за свою безопасность. Но придется подождать. Администрация города прислала ответ, в котором говорится: из-за нехватки бюджетных средств установить знаки «Ограничение максимальной скорости» от Вишневой, 29, до Овражной, 101, в этом году невозможно. Работы запланированы на 2021-й.