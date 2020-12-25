Пензенцам трудно ходить по скользкой дороге на улице Карпинского

25.12.2020 | 20:36

Даже молодые пешеходы не чувствуют себя уверенно на дороге, ведущей от дома № 42 на улице Карпинского вглубь жилого микрорайона. Популярный путь большей частью покрыт льдом. Песок заметен лишь на отдельных мелких участках.

«Скользко все время. Бывает, что посыпают, но редко. Мне кажется, у нас здесь дворника нет, поэтому так», - отметила горожанка.

Другой прохожий не увидел существенной разницы по сравнению с прошлыми годами.

«Периодически, когда сильный гололед, все посыпано. Конечно, этого не хватает на целый день. Видно, что соли не хватает. Ну а как уберешь, чисто по-человечески? Растаскалось машинами и ногами», - пояснил мужчина.

Проблема особенно остра для пожилых, которые с трудом держатся на ногах.