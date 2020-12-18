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Из жизни

На улице Минской жители устроили свалку на пути к остановке

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Чистоплотные жители улицы Минской критически отзываются о своих недобросовестных соседях. Те не утруждают себя тем, чтобы донести пакеты с отходами до ближайшей контейнерной площадки, а скидывают все лишнее по дороге на остановку.

Один загрязненный очаг находится у торца дома № 18, рядом с гаражами. Старым гаражом-«ракушкой», по всей видимости, хозяин не пользуется, иначе бы наверняка убрал отходы от своей недвижимости.

Несколько пакетов порвались, из них торчат бутылки. Почему любители спиртного оставляют мешки именно здесь - загадка даже для тех, кто давно живет в микрорайоне, который без того «славится» низкой культурой. Впрочем, нельзя всех записывать в хулиганы.

«От нас зависит. Мне даже стыдно фантик выбрасывать», - рассказала пенсионерка.

Еще одно место, превращенное в стихийную свалку, находится у торца соседнего дома с номером 16. Там традиционно бросают отходы вдоль народной тропы. Этому способствует и куча спиленных, но не вывезенных веток. Когда уже грязно, людям совсем не стыдно добавить что-то от себя.

«Нет элементарной культуры», - заявила прохожая.

Возможно, не все чувствуют себя постоянными жителями микрорайона. Летом мусора было еще больше, сейчас его припорошил снег.

«Безобразие! Такой народ.. В основном это со съемных - приезжают из районов. Я много раз делала замечания, но бесполезно - бутылки летят прямо из окон», - пожаловалась местная жительница.

На архивных кадрах видна куча веток, к которой стали добавлять мусор. Дворник собрал растительные отходы, но вывозом должен заниматься уже не он. С этим и возникли проблемы.

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