Пензенец пожаловался на скользкую дорогу к школе в Арбекове

17.12.2020 | 19:56

Аккуратно выбирая каждый шаг, идут пешеходы по тротуару за домом № 10 на проспекте Строителей. Низкое зимнее солнце ослепляет людей во дворах, доставляя дополнительные неудобства при передвижении по дорожкам. Не помогает даже упор на коляску, говорит мужчина, гуляющий с ребенком. Под ногами - гололед.

Местные утверждают: обрабатывают тротуары плохо. Для посыпки выбирают лишь некоторые участки. Те, где ходит большая часть пешеходов, остаются без песка и соли.

«У домов посыпано, а как в школу идти (центральная улица!) не посыпали ни разу. В прошлом году - так же», - пожаловался пензенец Михаил.

О тротуаре, на который журналисты «Службы 11» обратили внимание, мужчина говорит как о не имеющем хозяина. Он считает, что в этом вся проблема.

«Бесхозный, там летом кого клади - не найдешь. Дети в школу идут, а нигде ничего не посыпано», - рассказал пензенец.

В итоге Михаил надеется не на помощь коммунальщиков.

«Хорошая подошва, и все. Может, на проспекте Строителей лучше убираются, а внутри дворов ничего не меняется не первый год. Этот квадрат бесхозный», - указал он.

Путь одних лежит к остановке общественного транспорта, других - к школе. По тротуару ежедневно ходят сотни людей, но при этом он остается ничьим.