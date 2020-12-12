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Из жизни

В Заре 20 с лишним лет разрушается поселковый очаг культуры

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Жителям Зари до слез жалко местный клуб, который уже 20 с лишним лет как не работает и постепенно разрушается. Когда-то на улице Молодежной силами солдат из Заречного построили очаг культуры - тогда еще в поселке при совхозе. Здесь много у кого прошла вся жизнь, потому и смотреть, как здание разваливается, горько.

«В 90-е годы закрыли - и все! Весь растащили, разбомбили. Сейчас туда зайди - мама родная, что там делается, до слез прошибает!» - эмоционально констатировал Владимир Иванович.

Заря давно уже стала частью Пензы. Может, поэтому из бывшего совхоза люди не уезжают - наоборот, строят здесь дома. А вот культурный отдых для детей и подростков специфичен.

«А где молодежь? Бегает по подвалам, по подъездам, а что еще? Там воевать ... (устанешь. - Прим. ред.). Железную дверь поставил», - отметил Владимир Иванович.

Концертный зал, кинотеатр, бильярдная комната, танцклуб, библиотека - все это раньше размещалось в клубе.

«Здесь была раздевалка, вот тут - фойе: танцы, новогодние елки, балы-маскарады. Популярное было место, битком молодежь набивалась», - рассказала Антонина Филипповна.

Прошли десятки лет, а кассир до сих пор помнит прежние цены.

«20 копеек и детский за 5. Для взрослых шло шесть или восемь фильмов, в пятницу и воскресенье - детские. Кинозал был», - пояснила пенсионерка.

Вторую половинку здесь нашел не один человек.

«На танцы, на улицу ходили, здесь солдаты были, 30 человек, в клуб ходили. Мы девчонками были, знакомились, я за одного замуж вышла. Он с Луганска, остался тут - демобилизовался. 35 лет прожили, троих детей нажили», - вспомнила прошлое Антонина Филипповна.

Изнутри унесли уже все что можно было, а вот стены еще стоят, хотя разрушение началось.

Жители Зари уверены: пока еще не поздно, бывший клуб можно спасти.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителям Зари до слез жалко местный клуб, который уже 20 с лишним лет как не работает
Чо молчали? Выедем. Восстановим. Новый Год там еще встретим!

Гость||

Странно попы просмотрели это здание.

Гость||

Гость писал(a):

Выедем. Восстановим.
Те кто сейчас у власти его и уничтожили.Эти не восстановят.

Гость||

Гость писал(a):

кто сейчас у власти его и уничтожили.Эти не восстановят.
А Дом офицеров не восстановили шоль?

Гость||

За недорого выкуплю на разбор !

Гость||

Гость писал(a):

Странно попы просмотрели это здание.
Действительно странно ! Если попы пропустили считай под слом дешевле, но глядишь воры узрят, если попы отказались возможен большей распил ибо восстанавливать дороже чем новый в 2 раза больше построить ! Так что шанс есть !

Гость||

Гость писал(a):

А Дом офицеров не восстановили шоль?
Отмыли бабло да.А вот на счёт восстановили,будем смотреть через несколько лет.Обычно всё разваливается.

Гость||

Кувайцев с Лузгиным так далеко не заезжали,там же более километра от треснутых новостроек ,такое непреодолимое расстояние.)))

Гость||

Гость писал(a):

.Обычно всё разваливается.
Например что?

Имя: Гость
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