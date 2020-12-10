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Из жизни

Пензенец пожаловался на сильные вибрации от стройки в частном секторе

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Дом, построенный из СИП-панелей 18 лет назад и обложенный кирпичом, может попросту не выдержать тряски. Житель улицы Тенистой недавно заметил, как на соседнем участке начались работы. В качестве фундамента были выбраны сваи, тяжелая машина вколачивала железобетонные конструкции в мерзлую землю.

«Вызывает беспокойство сильная вибрация от забивки свай. Дом начинает трястись. Я боюсь, что кладка не выдержит и газовые соединения, и тогда уже утечка газа будет. Развалится дымоход», - пожаловался пенсионер.

Совпадение или нет, но работы на следующий день после звонка в прямой эфир «Службы 11» с утра не начались. Стояла тишина - в отличие от предыдущих суток, когда кроме шума ощущалась вибрация, ведь дом пенсионера стоит всего в нескольких метрах от стройки.

«Шестиметровые сваи забивать? Можно было обойтись и другим способом, если они настоящие строители. Пробурил шесть метров, кран поставил - все, вопрос решен», - предложил мужчина.

Кто купил участок, неизвестно. Даже подрядчик утверждает, что ни разу не видел владельца в лицо. Сам же он не решает, какие работы проводить: ему дали задание - он выполняет.

«Никто с нами не разговаривает, рабочие не говорят, кто чего. Мы вчера были в администрации, написали заявление на имя Лузгина, нам сказали, что будут приниматься меры», - пояснил Юрий Александрович.

Градостроительные нормы не нарушены. Земля - в частных руках, собственник имеет право построить себе жилье. Поговорить с ним, объяснив, что дома соседей могут пострадать, нельзя, поскольку его не знают.

К счастью, подрядчик сообщил, что терпеть неудобства осталось недолго - всего пару дней.

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