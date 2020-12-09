Сетевое издание|18+|Среда|9 дек 2020|22:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Из-за коммунальной проблемы в центре Пензы появилось место для релаксации

Печать

Глядеть на коммунальную проблему гораздо приятнее, если включить фоном успокаивающую музыку. Сразу кажется, что все в порядке, порой даже мысль приходит, что так и надо, все идет своим чередом. И пар из колодца в центре Пензы, на Московской, 5, - это не следствие плохой изоляции труб или даже прорыва на сетях с горячей водой, а специально придуманная инсталляция, которая позволяет спешащим прохожим остановиться на мгновение, задуматься о бренности бытия, внимательно посмотреть на то, что творится вокруг, и увидеть красоту и хрупкость мира.

Правда, не все могут включить воображение.

«Я здесь вообще-то не живу», - отметила прохожая.

Благодаря расположению места - между улицами Московской и Кирова - таких, как просто мимо проходящие, много. Поэтому не только жители окрестных домов наблюдают за тем, как пар преображает все вокруг. Пензенцы спешат по своим делам, не замечая черт прекрасного в коммунальной проблеме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте