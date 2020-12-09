Из-за коммунальной проблемы в центре Пензы появилось место для релаксации

09.12.2020 | 21:04

Глядеть на коммунальную проблему гораздо приятнее, если включить фоном успокаивающую музыку. Сразу кажется, что все в порядке, порой даже мысль приходит, что так и надо, все идет своим чередом. И пар из колодца в центре Пензы, на Московской, 5, - это не следствие плохой изоляции труб или даже прорыва на сетях с горячей водой, а специально придуманная инсталляция, которая позволяет спешащим прохожим остановиться на мгновение, задуматься о бренности бытия, внимательно посмотреть на то, что творится вокруг, и увидеть красоту и хрупкость мира.

Правда, не все могут включить воображение.

«Я здесь вообще-то не живу», - отметила прохожая.

Благодаря расположению места - между улицами Московской и Кирова - таких, как просто мимо проходящие, много. Поэтому не только жители окрестных домов наблюдают за тем, как пар преображает все вокруг. Пензенцы спешат по своим делам, не замечая черт прекрасного в коммунальной проблеме.