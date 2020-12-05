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Из жизни

Дорога на Ульяновской в прямом смысле убивает автотранспорт

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Проезжей частью на Ульяновской, ведущей к домам № 9, 11, 13, 13а, пользуются как пешеходы, так и автомобилисты. Недовольны качеством твердого покрытия обе стороны. Яма на яме, зимой часть из них выравниваются за счет снега и льда, а другие, наоборот, становятся только больше: на них намерзают бугры.

«Ужасная дорога. Давно уже», - отметил автовладелец.

Местные жители пытаются убрать неровности с помощью подручных средств. Сюда привозят битые кирпичи, асфальтовую крошку, но все эти строительные материалы недолговечны - их быстро разносит колесами по дороге.

Однажды кто-то принес с ближайшей помойки куртку, и даже она сгодилась в деле восстановления проезжей части. Автомобилисты шутили про «мягкое приземление», но о нанесенном машинам ущербе говорили уже всерьез.

«Из года в год ситуация просто не меняется. И с моек вода льется, и снег тает. Постоянно заделывают, но эти кирпичи - только временно. Домой все равно надо ехать - хоть по ямам, хоть в объезд», - рассказывал водитель.

Старожилы утверждают, что остатки асфальта - еще советского образца. После сдачи бывших общежитий в эксплуатацию ремонта, а тем более замены дорожного покрытия никогда не было.

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Гость||

а сляпают фонтан перед театром заместо ремонта дорог

Гость||

Не о том думаете,глупомордые.На арт объекты денег еле наскребли,а дорог у вас никогда и не было.

Гость||

да нормальная дорога ходить и ездить надо не торопясь как сказано в ПДД.

Гость||

Глу-по-мор-дые

Имя: Гость
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