Дорога на Ульяновской в прямом смысле убивает автотранспорт

05.12.2020 | 19:00

Проезжей частью на Ульяновской, ведущей к домам № 9, 11, 13, 13а, пользуются как пешеходы, так и автомобилисты. Недовольны качеством твердого покрытия обе стороны. Яма на яме, зимой часть из них выравниваются за счет снега и льда, а другие, наоборот, становятся только больше: на них намерзают бугры.

«Ужасная дорога. Давно уже», - отметил автовладелец.

Местные жители пытаются убрать неровности с помощью подручных средств. Сюда привозят битые кирпичи, асфальтовую крошку, но все эти строительные материалы недолговечны - их быстро разносит колесами по дороге.

Однажды кто-то принес с ближайшей помойки куртку, и даже она сгодилась в деле восстановления проезжей части. Автомобилисты шутили про «мягкое приземление», но о нанесенном машинам ущербе говорили уже всерьез.

«Из года в год ситуация просто не меняется. И с моек вода льется, и снег тает. Постоянно заделывают, но эти кирпичи - только временно. Домой все равно надо ехать - хоть по ямам, хоть в объезд», - рассказывал водитель.

Старожилы утверждают, что остатки асфальта - еще советского образца. После сдачи бывших общежитий в эксплуатацию ремонта, а тем более замены дорожного покрытия никогда не было.