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Из жизни

В доме на Ладожской перестали мыть подъезд из-за неработающего лифта

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Управляющая компания обязана проводить регулярную влажную уборку в подъездах даже в обычное время, а уж при пандемии коронавируса - тем более. Таковы доводы жителей дома № 119 на улице Ладожской. Но на полу валяются бумажки, на перилах - пыль, в окнах - паутина, копившаяся годами.

«До того как нам меняли лифты, убирались четыре раза в месяц. С августа мужчины, которые делали лифты, убирали за собой. Но ни разу не приходили делать влажную уборку», - пожаловалась Любовь Николаевна.

Женщина считает, что причина проблемы - как раз вставший лифт. Ходить по этажам уборщица не хочет. Специально для нее жители оставляют емкости с водой, но ведь ее потом выливать надо, то есть спускаться вниз или проситься в квартиры.

«Мы же не говорим о том, чтобы протереть стены, ящики, двери, окна - об этом даже речи нет. Элементарно: намочить полы с хлоркой. Ни разу в подъезде не мыли за все это время, хотя по телевидению говорят, что это уже обязательно», - рассказала жительница дома.

Любовь Алексеевна видела уборщицу недели две назад. Но та была с веником и без швабры и объяснила это трудностями, вызванными неработающим лифтом. Женщине тяжело ходить с ведром по всем этажам.

Между тем по отчетности в конце года жители наверняка увидят списание немалых денег на уборку подъездов, уверена активистка, и тогда трудно будет доказать, что работы не проводились. Нужно фиксировать нарушения, пусть в некоторых случаях все понятно и без доказательств.

«Окна со дня основания забили наглухо. Не моется ничего», - заявила горожанка.

Остается догадываться, куда смотрят контролирующие органы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стабильность,развитие...

Гость||

В сюжете и на фото классические голосовалки. Чем они недовольны?

Имя: Гость
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