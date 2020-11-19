Тропа между Подгорным переулком и ул. Тамбовской ждет благоустройства

19.11.2020 | 19:51

Не зарастет народная тропа на склоне, соединяющая Тамбовскую и Подгорный переулок. Ходят по ней в магазины, аптеку, добираются в центральную часть города, водят ребят в школу и детский сад. Мечта всех местных жителей - асфальтированная дорожка. Проложить ее непросто, но задача выполнимая.

«Какие-то силы применить, и можно сделать. Все время здесь такая дорога. В советские времена здесь даже трактором прочищали», - отметил горожанин.

В этом году произошли позитивные изменения. Дорожку расширили за счет вырезанного по обочинам кустарника. Это сделали летом, растения усыпаны высохшими листьями. Ветки лежат почти полгода, и когда их вывезут, неизвестно.

«Вырубали, потому что делали новые фонари. Но в середине их нет, вечером очень тяжело ходить», - пояснила местная жительница Надежда Геннадьевна.

Тропа утоптанная, но когда становится сыро, то по ней можно и на пятой точке в худшем случае съехать. Скользким становится народный путь, детям тяжело ходить за знаниями, а взрослым - в аптеку за лекарствами.