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Из жизни

Тропа между Подгорным переулком и ул. Тамбовской ждет благоустройства

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Не зарастет народная тропа на склоне, соединяющая Тамбовскую и Подгорный переулок. Ходят по ней в магазины, аптеку, добираются в центральную часть города, водят ребят в школу и детский сад. Мечта всех местных жителей - асфальтированная дорожка. Проложить ее непросто, но задача выполнимая.

«Какие-то силы применить, и можно сделать. Все время здесь такая дорога. В советские времена здесь даже трактором прочищали», - отметил горожанин.

В этом году произошли позитивные изменения. Дорожку расширили за счет вырезанного по обочинам кустарника. Это сделали летом, растения усыпаны высохшими листьями. Ветки лежат почти полгода, и когда их вывезут, неизвестно.

«Вырубали, потому что делали новые фонари. Но в середине их нет, вечером очень тяжело ходить», - пояснила местная жительница Надежда Геннадьевна.

Тропа утоптанная, но когда становится сыро, то по ней можно и на пятой точке в худшем случае съехать. Скользким становится народный путь, детям тяжело ходить за знаниями, а взрослым - в аптеку за лекарствами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сначала нужно сделать 9 км тропы через лес,а Вам вероятно потом.Когда-нибудь...

Имя: Гость
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