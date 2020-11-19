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Из жизни

Помойка на улице Кулакова вызывает шквал эмоций у местных жителей

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Контейнерная площадка вызывает шквал эмоций у жителей улицы Кулакова по двум причинам. Первая, очевидная - общее состояние далеко от идеального. Внутри изгороди убираются, а вот то, что снаружи, зачастую лежит неделями. Недавно приехал трактор и ковшом сгреб отходы вместе с землей. Кроме того, забор поломан.

«Мы ходили в Ленинскую администрацию, жаловались, они на это ноль внимания. Вся грязь - к нам на площадку, где играют дети», - сообщила местная жительница Тамара Васильевна.

Вторая претензия к контейнерной площадке появилась, когда несколько лет назад увеличилось количество баков - туда обязали приносить мусор жителей около двух десятков домов. Но не приняли во внимание автотрафик.

«Опасная зона, проезжая часть. Здесь люди ходят, детей в садик водят и в школу. Надо помойку перенести, чтобы не было никакой аварии, пока люди не погибли!» - заявила пенсионерка.

О проблеме местные рассказывали еще в 2017 году. Уже тогда не все водители учитывали, что въезжают в жилую зону, где нужно уважать пешеходов и соблюдать скоростной режим (20 километров в час).

«Мы стоим и ждем, пока машины пройдут, а потом несем мусор. Невозможно пройти», - рассказала пензячка.

С каждым годом трафик увеличивается, проблема становится все более острой.

«Я иду, а они не останавливаются. Бабушка одна чуть не упала, а они едут и едут. А если еще здоровую мусорку поставить, то уже и на крышах, и в домах будут одни пакеты, одна грязь и мусор», - возмутилась Тамара Васильевна.

Проблема в том, что иного места для контейнеров нет - застройка плотная. Если переместить баки к другому дому, наверняка жители тоже будут не в восторге. Но активистки с Кулакова стоят на своем: чиновники районной администрации должны найти вариант, который удовлетворил бы всех.

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