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Из жизни

Пензячка мерзнет из-за проблем с отоплением в доме на улице Богданова

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«Батареи вообще не топятся, можно сказать. Поэтому мы обогревателем греемся, у нас очень холодно», - рассказала жительница дома № 63а на ул. Богданова Лариса Викторовна.

Женщина переехала туда осенью. Первый сезон в доме ознаменовался холодом в квартире. Когда одна батарея выходит из строя, оставшиеся не справляются с обогревом. Проблема касается всего жилья, что расположено по данному стояку. В управляющую компанию пензячка обращалась неоднократно.

«Они ничего не делают, а мы ходим в теплой одежде, потому что мерзнем», - пожаловалась женщина.

Хуже всего, что даже причины отсутствия тепла по одному стояку неизвестны. В управляющей компании никак не комментируют, почему нагрев в батареях не достигает нужной температуры.

«Обогреватели гоняем. У нас и за свет идет очень много за месяц. Вроде однокомнатная квартира, а платим 3 000 рублей за свет и за отопление», - пояснила Лариса Викторовна.

В управляющей компании «ЖЭК № 1» очередную заявку приняли, пообещали рассмотреть жалобу. Но стоит ли верить и в этот раз, Лариса Викторовна не уверена. Возможно, пора привлекать к решению проблемы жилищную инспекцию или прокуратуру.

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Гость||

Зато ее любимые президент и губернатор на своих местах. Она за них голосовала.

Гость||

Жильцы обязаны оплачивать услуги по содержанию и текущему ремонту жилья, а не требовать обеспечить их отоплением. Охамели вкрай...

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