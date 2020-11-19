На улице Толстого за полгода так и не исчезли поломанные ветки

19.11.2020 | 20:43

Апрельский снегопад наломал дров в буквальном смысле, говорит житель улицы Толстого. Во дворе дома № 34 многие деревья не выдержали разгула стихии. С тех пор прошло больше чем полгода, а реакции от коммунальных служб почему-то нет.

«В этом году, когда снег большой шел, все налипло, и поломалось. Я звонил в «Зеленхоз» и в ЖЭУ, и дворникам, чтобы передали. Ветку обломало, на яблоню конец упал и держится», - рассказал местный житель Владимир Владимирович.

Никто неё даст гарантий, что так продлится долго. Ветер или грядущие снегопады могут нарушить хрупкое равновесие. А под веткой - парковка, дорога, где ездят автомобили и ходят люди. Опасения вызывает и электрокабель уличного освещения.

«Если отломится, то мало не покажется: или машину разобьет, или что. На провода упадет - и все», - отметил пензенец.

Реакция на жалобы жителя со стороны коммунальщиков удивляет: они не отказывают, даже обещают, но ждать, как в народной мудрости, три года не хочется.

«Ждите, ждите, и все... С того дома тоже поломало все, но приехали и быстро порезали, и убрали все аккуратно», - сообщил горожанин.

А во дворе Владимира Владимировича упавшие ветки перегородили народную тропу к магазину. Летом там и трава появилась в человеческий рост, как и на детской площадке.

«Никому ничего не надо. Ребятишки играли, а теперь все бурьяном заросло», - констатировал мужчина.

Дворник следит лишь за той территорией, которая примыкает к дому, а то, что дальше, остается вне его поля зрения.