Во дворе на улице Новый Кавказ появился никому не нужный гроб

14.11.2020 | 19:15

На улице Новый Кавказ, практически в центре города, вот уже несколько дней лежит деревянный ящик из разряда тех, в которых провожают в последний путь.

Местные жители теряются в догадках, откуда здесь появился гроб. Большинство старается обходить неприятное место стороной. Трудно понять, как такой сакральный предмет мог оказаться во дворе. Вряд ли он кому-то не подошел по размеру.

«Может, передумал человек... Или подарок кому-то? Но вообще безобразие, конечно. И куда только ЖЭУ смотрит!» - прокомментировали прохожие.

Есть предположение, что двор на Новом Кавказе превратили в «похоронное бюро» блогеры, которые могли использовать гроб в качестве реквизита для съемок мистического видеофильма. А может быть, это новый метод деятельности коллекторов.

Ничего пока неизвестно, кроме стоимости бордового ящика - примерно 2,5 тысячи рублей.