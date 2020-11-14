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Из жизни

Во дворе на улице Новый Кавказ появился никому не нужный гроб

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На улице Новый Кавказ, практически в центре города, вот уже несколько дней лежит деревянный ящик из разряда тех, в которых провожают в последний путь.

Местные жители теряются в догадках, откуда здесь появился гроб. Большинство старается обходить неприятное место стороной. Трудно понять, как такой сакральный предмет мог оказаться во дворе. Вряд ли он кому-то не подошел по размеру.

«Может, передумал человек... Или подарок кому-то? Но вообще безобразие, конечно. И куда только ЖЭУ смотрит!» - прокомментировали прохожие.

Есть предположение, что двор на Новом Кавказе превратили в «похоронное бюро» блогеры, которые могли использовать гроб в качестве реквизита для съемок мистического видеофильма. А может быть, это новый метод деятельности коллекторов.

Ничего пока неизвестно, кроме стоимости бордового ящика - примерно 2,5 тысячи рублей.

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Гость||

Ходят вокруг него... не кому не нужный... наивные...

Гость||

Вещь нужная в хозяйстве...

Гость||

Дракула на маршрутках покатается и вернется.

Гость||

Ивана туда положите

Гость||

Продаю гроб , недорого , не б/у , самовывоз , торг , обращаться а личку...

Гость||

78% в области желают,чтобы этот гроб принесли дурику,что областью "рулит".А кто те,другие 78%,что за него голосовал?

Гость||

Почти тридцать лет живут в тотальном безобразии и все визжат возмущаются

Имя: Гость
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