Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|21:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На улице в Терновке три десятка лет нет нормальной дороги

Печать

Ни дороги, ни тротуара - на улице Романовке ходят и ездят прямо по грязи. Самая популярная тут обувь - резиновая, потому что практичная. Ее надевают, даже когда идут на работу, и никак иначе.

«А больше тут и не в чем ходить. Дороги нет, ничего нет», - констатировал местный житель.

Пешеходы выбирают наименее грязные места, автомобилисты - самые ровные. Такие участки найти непросто.

На Романовке не помнят, чтобы когда-то тут был асфальт. Чтобы можно было добраться до своих домов, люди занимаются ремонтом сами - подручными средствами.

«Дороги здесь никогда нормальной не было. Два года назад все скинулись и засыпали, а сейчас снова все приходит в негодность. Плаваем мы здесь, в общем», - рассказал мужчина.

Самое досадное: на соседних улицах в последние годы был ремонт дорог, а сюда бригада так и не добралась.

«Уже лет 20 или 30 обещают, да толку нет. Как видите, не делается ничего. Вроде слышали, что в этом году должны заасфальтировать, но... ничего! Надо, чтоб депутат где-то рядом жил, тогда уж сделали бы дорогу», - проявили реализм жители Романовки.

Тем временем пешеходы пробираются в резиновой обуви по обочине к остановке общественного транспорта, а автомобилисты прыгают по кочкам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Нет и никогда не будет.

Гость||

Да во всей терновке такие дороги,асфальт только на терновского и ростовской,а также где многоэтажки,а в частном секторе про асфальт и не слышали,начиная от Бауманского путепровода и кончая аэропортом.Зато многие просят в деревнях у них асфальт положить,тут в городе весь частный сектор в ямах

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте