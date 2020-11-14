На улице в Терновке три десятка лет нет нормальной дороги

14.11.2020 | 19:45

Ни дороги, ни тротуара - на улице Романовке ходят и ездят прямо по грязи. Самая популярная тут обувь - резиновая, потому что практичная. Ее надевают, даже когда идут на работу, и никак иначе.

«А больше тут и не в чем ходить. Дороги нет, ничего нет», - констатировал местный житель.

Пешеходы выбирают наименее грязные места, автомобилисты - самые ровные. Такие участки найти непросто.

На Романовке не помнят, чтобы когда-то тут был асфальт. Чтобы можно было добраться до своих домов, люди занимаются ремонтом сами - подручными средствами.

«Дороги здесь никогда нормальной не было. Два года назад все скинулись и засыпали, а сейчас снова все приходит в негодность. Плаваем мы здесь, в общем», - рассказал мужчина.

Самое досадное: на соседних улицах в последние годы был ремонт дорог, а сюда бригада так и не добралась.

«Уже лет 20 или 30 обещают, да толку нет. Как видите, не делается ничего. Вроде слышали, что в этом году должны заасфальтировать, но... ничего! Надо, чтоб депутат где-то рядом жил, тогда уж сделали бы дорогу», - проявили реализм жители Романовки.

Тем временем пешеходы пробираются в резиновой обуви по обочине к остановке общественного транспорта, а автомобилисты прыгают по кочкам.