В доме для детей-сирот на Клары Цеткин творится полный беспредел

12.11.2020 | 19:33

Относительно невысокая стоимость жилья привлекает покупателей, но когда люди вселяются в дом на Клары Цеткин, 23а, то очень скоро начинают понимать: надо было трезво оценивать риск.

«Все разбито, дверь обшарпанная, в подъезд заходишь - вся плитка выколота, грязища по всем этажам. Никто не убирается. Стекла на первом этаже в вестибюле расколоты, дверь не закрывается, домофон не работает», - пожаловался житель дома Валерий Владимирович.

Дурную славу многоэтажка приобрела через пару месяцев после заселения. Это так называемое жилье для сирот - государство обеспечило квартирами воспитанников детских домов. Многие из них не оценили заботу: выломали двери, сожгли розетки, выдрали провода.

«Лифт и щиток испорчены. Ночью на этаже постоянно пьянки, драки. Когда дали дом, было радостно. Но к большинству приходят детдомовские друзья. Они не жалеют, может быть, из зависти стекла бьют», - рассказал местный житель Александр.

За восемь лет существования десятиэтажки управляющие компании менялись многократно. Сложно что-либо делать в здании, где львиная доля жильцов - неплательщики.

В прошлом году по стенам пошли трещины. С этой задачей организация справилась - на поверхности остались следы ремонта. Но никто не взялся восстанавливать двери, вставлять стекла, переклеивать плитку.

«Там пьют, дерутся, мочатся, так сказать. Ничего не убирается и никто за этим не следит. Полный беспредел», - отметил Валерий Владимирович.

Часть квартир уже перепродали, и туда заселяются уже не воспитанники детских домов. Однако и им не удается победить разруху.