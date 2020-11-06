Движение по ул. Суворова в Пензе перекрыли из-за утечки воды

06.11.2020 | 07:51

Вечером в четверг, 5 ноября, на сетях водоснабжения в центре Пензы произошла крупная авария.

«На Суворова, в сторону глобуса асфальт поднялся, водой выдавило очень сильно. Сейчас будет фонтан», - рассказал около 18:30 участник городского водительского чата в Viber.

После 21:00 представители городской администрации сообщили, что на сетях диаметром 300 мм произошел порыв.

Аварийная бригада приступила к ликвидации последствий утечки. Проезд по улице Суворова от дома № 154 до «Глобуса» ограничили, водителей попросили быть внимательными на дороге и выбирать альтернативные пути проезда.

Утром 6 ноября движение все еще было частично перекрыто.

«По Суворова пускают только общественный транспорт, стоит три экипажа, с Арбеково экипаж стоит у суда», - написал участник водительского чата около 6:15.

Однако к 7:30 движение было открыто. Об этом также сообщил один из жителей города. Он поделился фотографией с места аварии, на которой видно, что отверстие в проезжей части засыпали щебнем.