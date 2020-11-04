Жители дома на улице Лядова мерзнут из-за открытых окон в квартире соседа

04.11.2020 | 20:23

Жительница дома на Лядова, 48, жалуется на соседа, который, по ее словам, в квартире не живет, а использует ее в качестве погреба для хранения овощей и фруктов. Для этого необходима определенная температура. Чтобы ее поддерживать, мужчина идет на меры, не устраивающие женщину.

«Это началось лет пять назад. Каждый год мы зимой мерзнем. Зимой у нас до 15 градусов доходит», - рассказала Мария Петровна.

Проветривать помещение над квартирой пенсионерки зимой можно - таков был ответ полицейского. Закон сосед не нарушает. Но Мария Петровна с мужем мерзнут.

«Я на Новый год один раз пригласила председателя, у нас было 15 градусов. Как жить? Я не понимаю. Он захламил квартиру, а окна открыты. Говорит, чтобы запаха не было и чтобы овощи не портились», - пояснила женщина.

Пожалуй, единственный способ добиться желаемой температуры в квартире - обращаться с жалобами к коммунальщикам. По нормам, в жилом помещении должно быть не менее 18 градусов тепла, иначе можно требовать перерасчета платы от ресурсника, управляющей компании или ТСЖ. Следует предположить, что они или станут подавать в дом больше тепла, или сами выйдут на соседа и попытаются уговорить его не открывать окна зимой.