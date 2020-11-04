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Из жизни

Жители дома на улице Лядова мерзнут из-за открытых окон в квартире соседа

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Жительница дома на Лядова, 48, жалуется на соседа, который, по ее словам, в квартире не живет, а использует ее в качестве погреба для хранения овощей и фруктов. Для этого необходима определенная температура. Чтобы ее поддерживать, мужчина идет на меры, не устраивающие женщину.

«Это началось лет пять назад. Каждый год мы зимой мерзнем. Зимой у нас до 15 градусов доходит», - рассказала Мария Петровна.

Проветривать помещение над квартирой пенсионерки зимой можно - таков был ответ полицейского. Закон сосед не нарушает. Но Мария Петровна с мужем мерзнут.

«Я на Новый год один раз пригласила председателя, у нас было 15 градусов. Как жить? Я не понимаю. Он захламил квартиру, а окна открыты. Говорит, чтобы запаха не было и чтобы овощи не портились», - пояснила женщина.

Пожалуй, единственный способ добиться желаемой температуры в квартире - обращаться с жалобами к коммунальщикам. По нормам, в жилом помещении должно быть не менее 18 градусов тепла, иначе можно требовать перерасчета платы от ресурсника, управляющей компании или ТСЖ. Следует предположить, что они или станут подавать в дом больше тепла, или сами выйдут на соседа и попытаются уговорить его не открывать окна зимой.

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Гость||

Погреб лол

Гость||

Квартира используется не по назначению!Превратил ее в погреб!Не проще владельцу квартиры продать ее,а купить гараж?Сочувствую людям с такими "соседями"

Гость||

Так у него батареи греют улицу, а оплачивают это все жильцы дома по общедомовому счетчику. Коллективный иск на него подать с требованием возместить оплату за отопление.

Гость||

Заколебали неадекваты, которые лезут в чужую жизнь на чужую территорию.в своей разберись : жизни, квартире,голове . Совсем нет ни стыда , ни мозгов- это не твоё дело, что сосед делает у себя дома. Сказали тебе ничего не нарушает и заткнись.утепляй окна двери стены если тебе холодно

Имя: Гость
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