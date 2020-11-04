Запах канализации портит жизнь обитателям дома в 4-м проезде Терновского

04.11.2020 | 21:01

Находиться в квартирах невозможно, говорят жители дома № 3а в 4-м проезде Терновского. Их часто можно увидеть во дворе, даже в плохую погоду, - они дышат свежим воздухом. А внутри из подвала поднимаются антисанитарные испарения, особенно страдают люди на первом этаже.

«Очень плохо. И через унитаз канализация течет. Запах невозможный, аж до тошноты, даже аллергия начинается и кашлять начинаешь», - пожаловалась Галина Семеновна.

Рискнул спуститься вниз Виктор Александрович. Далеко пройти, чтобы найти источник выливающихся нечистот, не смог: чем дальше, тем глубже. Причем проблема не нова, о ней коммунальщики давно знают, только если раньше пытались навести порядок, то теперь практически ничего не делают.

«Мы эту картину наблюдаем постоянно. Это проблемный подъезд и вообще дом. Вечно у нас канализация течет, бардак. Приедут, пошвыряются, ничего не сделают и уезжают. В последнее время вообще отказываются ездить», - пояснил житель дома.

Но квитанции регулярно разносят, что странно, учитывая ответы на телефонные жалобы.

«Вы, говорят, к нам не принадлежите, сами нанимайте и чистите», - рассказал Виктор Александрович

Другие жители располагают сведениями, есть ли обслуживающая дом организация.

«Говорят, есть. Мы же деньги платим, квитанции ежемесячно приносят, а ничего не делают. Раньше еще более-менее делали, а теперь я с ними разговаривать спокойно не могу - месяц льется. Меня, наверное, по голосу узнают и бросают трубку», - предположила пенсионерка.

Спорны мнения и насчет того, где засор, а ведь от этого зависит, кто будет устранять проблему. Но никто не приезжает даже посмотреть.

В итоге людям не остается ничего иного, как постоянно проветривать помещения. Но, учитывая вторую крупную проблему дома, это тоже не вариант.

«Очень плохое теплоснабжение. У нас своя котельная к этим домам, и очень плохо топят. Мы зимой мерзнем. Сейчас батареи чуть теплые. В подвале счетчики не стоят, мы платим за отопление 2 500, а оно еле-еле теплое. При этом приходится проветривать», - сообщила жительница дома Светлана.

Особенно напряженной ситуация с канализацией стала лет пять назад, говорят люди, только за это время никаких кардинальных мер не принято.