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Из жизни

Пензенский дворник пытается решить вопрос уборки чужого участка

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Как только начался листопад, у дворника прибавилось работы за счет соседнего участка. Иван Петрович убирает перед той частью здания на улице Дзержинского, где находится продуктовый магазин. В другой половине торгуют бытовой химией.

«Два месяца я у них дворника не видел. Листва летит, пакеты, бумага. Я убираюсь, потом ветром все разносит», - рассказал ответственный работник.

Обычно дворник приходит рано утром и очищает вверенный ему участок до прихода клиентов. Ему четко обозначили границы. Иногда Иван Петрович их нарушает и сгребает мусор с муниципальных газонов, дорожек - иначе ветер сдует на выметенную площадку.

На соседскую половину он не заходит, но попытался самостоятельно решить проблему, обратившись к руководству.

«В последний раз сегодня ходил. Директор магазина сказал, что им дворник не нужен. Как не нужен, если территория грязная?» - резонно поинтересовался Иван Петрович.

«Служба 11» попыталась прояснить этот вопрос с руководством заведения, ведущего торговлю бытовой химией. Дать комментарии на камеру руководство отказалось, но за кадром выразило готовность навести порядок своими силами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда у дворника будет зарплата 50 000 рублей то у нас улицы дворы будут в идеальном состоянии и отбоя от дворников не будет

Имя: Гость
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