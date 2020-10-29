Пензенский дворник пытается решить вопрос уборки чужого участка

29.10.2020 | 19:45

Как только начался листопад, у дворника прибавилось работы за счет соседнего участка. Иван Петрович убирает перед той частью здания на улице Дзержинского, где находится продуктовый магазин. В другой половине торгуют бытовой химией.

«Два месяца я у них дворника не видел. Листва летит, пакеты, бумага. Я убираюсь, потом ветром все разносит», - рассказал ответственный работник.

Обычно дворник приходит рано утром и очищает вверенный ему участок до прихода клиентов. Ему четко обозначили границы. Иногда Иван Петрович их нарушает и сгребает мусор с муниципальных газонов, дорожек - иначе ветер сдует на выметенную площадку.

На соседскую половину он не заходит, но попытался самостоятельно решить проблему, обратившись к руководству.

«В последний раз сегодня ходил. Директор магазина сказал, что им дворник не нужен. Как не нужен, если территория грязная?» - резонно поинтересовался Иван Петрович.

«Служба 11» попыталась прояснить этот вопрос с руководством заведения, ведущего торговлю бытовой химией. Дать комментарии на камеру руководство отказалось, но за кадром выразило готовность навести порядок своими силами.