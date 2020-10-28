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Из жизни

Из-за утечки в подвале на пр-те Победы, 84, остыли батареи в доме

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Слесарь пришел ремонтировать трубу в подвале дома на проспекте Победы, 84, но люди его ждали так долго, что радости уже не почувствовали. Они просто намерзлись в своих комнатах.

«Нам дали отопление 6-го числа. Вода циркулировала, циркулировала, потом перестала. С прошлой недели вообще все холодное. Издеваются над нами!» - проявила эмоции Антонина Николаевна.

Люди выслушали разные версии. Вариант с прекращением подачи тепла от ТЭЦ отмели сразу. Надземная ветка тянется вдоль дома, стоит лишь потрогать трубы - и сразу станет ясно: станция ни при чем, сети разогреты. Но в самом здании батареи холодные.

«Сказали, проблемы с трубами в подвале. Но не делают ничего», - пояснила Валентина Максимовна.

«Из подвала пар пошел - там трубы прорвало. А ремонтировать возможности не было. Беда!» - с сарказмом уточнил Александр Николаевич.

В комнатах люди не выключат обогреватели, на общей кухне - газовую плиту.

Тема ледяных батарей в доме сейчас главная, жители даже коронавирус не обсуждают, больше волнуясь за тепло в пятиэтажке.

Слесарь с напарником все же приступили к ремонту лопнувшей трубы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Граждане вам поможет ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ПУК-ПУК!

Гость||

Вы все умрёте!

Гость||

Бедные люди.

Гость||

В этой канюшни я бы и сикать не стал.

Имя: Гость
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