Жители домов на улице Калинина ленятся нести мусор до площадки

26.10.2020 | 19:00

Ужасный запах источает мусорка рядом с домом № 115 на улице Калинина. Контейнеры наполовину пусты - отходы вывозят регулярно. Но на прилегающей территории царит беспорядок: пустые бутылки, коробки и прочее валяются вокруг. Многим просто лень нести пакеты до баков, поэтому их оставляют рядом. Но и завсегдатаи таких мест птицы тоже вносят свою лепту.

«Сама видела: ворона взяла клювом и потащила. Они там продукты ищут», - рассказала Вера Степановна.

Плюс ко всему помойка пользуется популярностью у бомжей. Бродяги частенько наведываются к контейнерам.

«Уж не знаю, чего они там ищут, золото или бриллианты, но швыряются и швыряются. Найдут железку и радуются», - пояснила Вера Степановна.

Закрепленного за территорией дворника нет. Из-за этого контейнерная площадка зарастает грязью.