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Из жизни

На ул. Циолковского горячая вода уходит в землю, а не в квартиры

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Клубы пара поднимаются из разрытой траншеи, ограждение кое-как поставлено неплотным строем - и никого из коммунальщиков.

Жители дома № 16 на улице Циолковского не первый день наблюдают такую картину. Они видят, как горячие трубы подогревают воду в месте раскопок, и сравнивают температуру в квартирах, где установлены батареи.

«Чуть тепленькие, пока прохладно. Два дня подряд копают - то там, то здесь. Трубы, наверное, меняют», - предположила горожанка.

Только непонятно, почему в летний период такие работы не проводили, а дотянули до холодов.

«Как приходит сезон отопительный, так у них начинается», - отметила пензячка.

Хоть бы нашелся источник утечки, ведь, судя по затопленной траншее, аварийный участок остался нетронутым.

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Гость||

Так по всей Пензе трубы без правильной теплоизоляции и тепло уходит в землю. А ПОТРЕБИТЕЛЬ ОПЛАТИТ ВСЕ ЭТИ ПОТЕРИ,

Гость||

Интересно ,а где то огромное количество контролирующих. В ДОЛЕ?

Имя: Гость
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