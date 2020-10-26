На ул. Циолковского горячая вода уходит в землю, а не в квартиры

26.10.2020 | 20:00

Клубы пара поднимаются из разрытой траншеи, ограждение кое-как поставлено неплотным строем - и никого из коммунальщиков.

Жители дома № 16 на улице Циолковского не первый день наблюдают такую картину. Они видят, как горячие трубы подогревают воду в месте раскопок, и сравнивают температуру в квартирах, где установлены батареи.

«Чуть тепленькие, пока прохладно. Два дня подряд копают - то там, то здесь. Трубы, наверное, меняют», - предположила горожанка.

Только непонятно, почему в летний период такие работы не проводили, а дотянули до холодов.

«Как приходит сезон отопительный, так у них начинается», - отметила пензячка.

Хоть бы нашелся источник утечки, ведь, судя по затопленной траншее, аварийный участок остался нетронутым.