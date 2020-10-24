Убранные от путей ветки и бревна подбросили к дому на Саранской

24.10.2020 | 19:45

С недавних пор Вера Ивановна с улицы Саранской потеряла покой. Это случилось после вырубки кустарника и деревьев за ее домом. Там проходит ветка железной дороги, путейцы решили очистить полосу вдоль рельсов от дикорастущих растений.

«Какие-то они ставили сюда, а какие-то увозили на платформе, очень тяжелые», - рассказала пенсионерка.

Дело хорошее: заросли между забором и рельсами были густые и всегда засоренные, расчистка необходима. Сама Вера Ивановна всегда прибирает участок перед домом, за ним - уже не ее территория. Женщина предположила, что кучи веток рабочие вывезут попозже.

Когда она начала готовить огород к зиме, то обнаружила сюрприз: часть срезанных веток и бревен оказалась на ее участке. Вся ограда завалена обрубками растений.

«Все, что они там напилили, поставили целиком к нашему забору! А если будут курить и бросят? Мы там не смотрим, а сухое все», - выразила опасения Вера Ивановна.

Женщине самой даже не сдвинуть бревна, не распутать клубки переплетенных ветвей. В прошлые годы она не стала бы возмущаться, а просто сожгла все на огороде.

Но в 90 лет такие подвиги не по силам, и теперь пенсионерка целиком зависит от тех, кто завалил забор ветками, и от тех, кто может бросить тлеющую сигарету.