Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|20:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Убранные от путей ветки и бревна подбросили к дому на Саранской

Печать

С недавних пор Вера Ивановна с улицы Саранской потеряла покой. Это случилось после вырубки кустарника и деревьев за ее домом. Там проходит ветка железной дороги, путейцы решили очистить полосу вдоль рельсов от дикорастущих растений.

«Какие-то они ставили сюда, а какие-то увозили на платформе, очень тяжелые», - рассказала пенсионерка.

Дело хорошее: заросли между забором и рельсами были густые и всегда засоренные, расчистка необходима. Сама Вера Ивановна всегда прибирает участок перед домом, за ним - уже не ее территория. Женщина предположила, что кучи веток рабочие вывезут попозже.

Когда она начала готовить огород к зиме, то обнаружила сюрприз: часть срезанных веток и бревен оказалась на ее участке. Вся ограда завалена обрубками растений.

«Все, что они там напилили, поставили целиком к нашему забору! А если будут курить и бросят? Мы там не смотрим, а сухое все», - выразила опасения Вера Ивановна.

Женщине самой даже не сдвинуть бревна, не распутать клубки переплетенных ветвей. В прошлые годы она не стала бы возмущаться, а просто сожгла все на огороде.

Но в 90 лет такие подвиги не по силам, и теперь пенсионерка целиком зависит от тех, кто завалил забор ветками, и от тех, кто может бросить тлеющую сигарету.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

То есть здоровенные лбы, водитель и оператор так и не помогли старушке? Отсняли и уехали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте