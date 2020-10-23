На улице Кижеватова ветки высокого дерева стучат в окна дома

23.10.2020 | 21:00

В опасной близости к дому № 24 на улице Кижеватова растет береза. Ветки высокого дерева находятся в нескольких сантиметрах от окон жилого здания. До пышной кроны буквально рукой подать.

«Квартира на пятом этаже. Они ветки обрезают из окна, потому что им по стеклам бьет», - рассказала Антонина Сергеевна.

Деревья посадили сами жители несколько десятилетий назад. Тогда они не учли, что расположен ствол слишком близко к зданию. Растение не гнилое, аварийным тоже не считается. Уничтожать его не нужно - достаточно просто изредка спиливать ветки, которые стучат в окна.

«Опасно: стекла разобьет. А зимой и ветры, и снег, не вставишь на пятом этаже», - отметила женщина.

Пенсионерка несколько раз обращалась в управляющую компанию. В организации отчитались, что опиловка деревьев на придомовой территории была проведена.

«В квитанции написано, что произведена обрезка - это они показали, что работают. Не работают ребята, одно мошенничество, отписки, показуха», - заявила Антонина Сергеевна.

Рядом находится еще одно дерево, уже аварийное. Ствол сильно наклонился и норовит упасть. Рядом находится школа, по тропинке каждый день проходит очень много детей. Антонина Сергеевна переживает, что в любой момент сухое растение может рухнуть. Тогда последствия будут печальными.