С улицы Ударной не могут вывезти собранные листья и мусор

20.10.2020 | 20:27

После субботника собранные листья и мусор долго не могут вывезти с улицы Ударной. Обидно видеть, как пакеты постепенно рвутся, а их содержимое вываливается. Усилия активистов скоро станут безрезультатными.

Подобные проблемы возникают ежегодно, причем не в отдельных случаях, а повсеместно.

«Это было и будет всегда, никто не собирается ничего вывозить. У нас много что неправильно», - констатировала Анна Борисовна.

Два раза в год городские чиновники призывают пензенцев выходить на уборку улиц и дворов. Но почему-то стало уже привычным то, что вывоз мусора организован плохо - порой не один месяц проходит. Пакеты рвутся, листва оказывается там же, где была до субботника. Журналисты «Службы 11» уже становились свидетелями того, как мешки зимовали до весны.

«Наказывать как-то тех, кто за это отвечает. Видимо, транспорта нет, людей и денег. Что объявили субботник, - это во всех средствах массовой информации, в интернете, а про кучи никто не напишет, вот и все», - пояснила Анна Борисовна.

«Служба 11» не раз освещала проблему, но реакция обычно заметна в конкретных случаях, а общая ситуация не сильно меняется.