Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|21:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

На улице 8 Марта жители замусорили обочины дороги

Печать

Одни добро делают - к примеру, дорогу через пустырь проложили. Другие злом платят: обочины превращаются в банальную свалку. В кустах и бурьяне вдоль проезжей части на 8 Марта, за домом № 19, можно увидеть следы бурной и неправедной жизнедеятельности граждан.

«Грязно, это точно. Потому что мы такие нечистоплотные», - отметил прохожий.

Люди словно теряют силы, пока пытаются дойти до контейнерной площадки или до урны, на полдороге останавливаются и сбрасывают тяжелейшую ношу в виде бутылки, пустой жестяной банки, пакетика. Обычно избавиться от лишнего груза стараются без свидетелей.

«Они ночью все делают. Разве мы знаем, кто?» - высказалась пенсионерка.

Скоро листва опадет, и тогда по мусору на пустыре станет легко распознать, что пили, ели, чем еще занимались жители домов на 8 Марта.

Иногда администрация района инициирует уборку запущенной территории. Но долго чистой она не бывает. Всем понятно, что мусор просто так не появляется.

Кстати, есть рядом с этой проезжей частью объекты, вызывающие некоторую тревогу. Несколько канализационных колодцев неплотно закрыты, расположены на краю пути. Автомобиль в темноте может наехать на крышку, сдвинуть ее, тогда следующий попадет колесом в люк.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте