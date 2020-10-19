На улице 8 Марта жители замусорили обочины дороги

19.10.2020 | 20:27

Одни добро делают - к примеру, дорогу через пустырь проложили. Другие злом платят: обочины превращаются в банальную свалку. В кустах и бурьяне вдоль проезжей части на 8 Марта, за домом № 19, можно увидеть следы бурной и неправедной жизнедеятельности граждан.

«Грязно, это точно. Потому что мы такие нечистоплотные», - отметил прохожий.

Люди словно теряют силы, пока пытаются дойти до контейнерной площадки или до урны, на полдороге останавливаются и сбрасывают тяжелейшую ношу в виде бутылки, пустой жестяной банки, пакетика. Обычно избавиться от лишнего груза стараются без свидетелей.

«Они ночью все делают. Разве мы знаем, кто?» - высказалась пенсионерка.

Скоро листва опадет, и тогда по мусору на пустыре станет легко распознать, что пили, ели, чем еще занимались жители домов на 8 Марта.

Иногда администрация района инициирует уборку запущенной территории. Но долго чистой она не бывает. Всем понятно, что мусор просто так не появляется.

Кстати, есть рядом с этой проезжей частью объекты, вызывающие некоторую тревогу. Несколько канализационных колодцев неплотно закрыты, расположены на краю пути. Автомобиль в темноте может наехать на крышку, сдвинуть ее, тогда следующий попадет колесом в люк.