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Из жизни

Жители дома на улице Сурской забыли, что такое нормальная дорога

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Дорога возле строений № 21 на Сурской и № 64 на Чехова оставляет желать лучшего. О том, что такое нормальное асфальтовое полотно, жильцы зданий даже и не помнят. Проезжую часть, по словам местных, ни разу не ремонтировали капитально.

«Мы здесь живем уже 14 лет, на моем веку - нет. Соседи у нас постоянно самостоятельно засыпают», - рассказала пензячка.

Надолго такого ремонта не хватает. Спустя несколько месяцев дорога снова превращается в бездорожье.

«Никто не ремонтирует. Мы неоднократно обращались в администрацию», - отметила женщина.

Если пешеходы еще могут обойти аварийный участок, то автовладельцам приходится нелегко.

«У меня была машина, сложновато было - она переднеприводная. Безобразие постоянное, у нас здесь еще и с колонки вода стекает сюда, и когда дожди, здесь вообще болото. Машины такси отказываются даже приезжать иногда, не хотят заезжать во двор», - пояснила горожанка.

Зимой дом вообще становится изолирован от внешнего мира. Лед вперемешку с камнями делает дорогу непроходимой и непроезжей.

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Гость||

Все претензии к Лузгину ,Агамагомедову и Юлину.

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