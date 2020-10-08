Жители дома в Жемчужном проезде остались без крыши над головой

08.10.2020 | 20:48

Вот уже несколько месяцев жильцы дома № 8 в Жемчужном проезде живут без крыши над головой. В здании проводится капитальный ремонт кровли. Начались работы еще в начале лета, но сроков окончания не знает никто.

«До сих пор половина крыши раскрыта. Месяц назад был дождь, пролило на второй этаж. Компания, которая делает ремонт, несколько человек, приедет периодически, что-то сделают и уедут, и все тянется. Сейчас месяц никого нет, никто не работает. Очень плохо», - пожаловался житель дома Александр Игнатьевич.

Немного погодя к съемочной группе «Службы 11» подошел прораб, но говорить на камеру отказался. Видимо, все сроки действительно прошли. На сайте фонда капитального ремонта никакой информации о проведении восстановительных работ журналистам найти не удалось.

Люди уже несколько месяцев живут практически под открытым небом.

«Мы беспокоимся: крыша раскрыта. Они песок привезли и замазали, но гидроизоляции нет и все приоткрыто. Главное - с нами не разговаривают и не говорят, когда будет закончено», - отметил Александр Игнатьевич.

Жильцы дома № 8 боятся, что с такой крышей им придется встречать Новый год. Постройка старая, таких испытаний может и не выдержать.