Жители дома на улице Краснова боятся пожара из-за куч мусора

05.10.2020 | 20:49

У жителей Краснова, 50, накопилось немало претензий к дворнику, который обслуживает их придомовую территорию. Люди считают, что работник не выполняет своих должностных обязанностей. Приходит очень редко, а если и появляется, то к мусору практически не притрагивается.

«Сами убираемся, деньги сами платим. Дворник придет - наш весь квадрат за 10-15 минут убирает. Сегодня утром рано вышел. Смотрю, он бумажки собрал и ушел», - рассказал местный житель Николай.

Жильцы двухэтажки обращались в организацию, которая обслуживает дом, писали жалобу. В компании обещали разобраться с проблемой, однако никаких сдвигов не происходит.

Анна Владимировна - пенсионер, передвигается с трудом, но, несмотря на это, каждое утро выходит, чтобы вымести опавшие листья. Женщина не может спокойно смотреть на беспорядок под ее окном и берется за веник сама.

«Подметаем дорожку нашу. У меня на сердце операция сделана», - отметила она.

«Внучка Валентины вчера убирала, намела, тетя Аня намела... Но никаких сдвигов, ветер пройдет и все. А бумажки и окурки каждый может собрать, нам не нужен такой», - пояснил мужчина.

Но не только дворник халатно относится к своей работе, говорят местные. С торца дома лежат остатки спиленных деревьев.

«Месяца три деревья лежат. Вывезли большую кучу, а эти так и лежат. Не хватило, наверное, места - и больше не приехали», - сообщила местная жительница Валентина.

Как это часто бывает, некоторые личности превратили кучу в мусорку.

«Там все валяется, много пустых бутылок, и никто не убирает», - добавила женщина.

Высохшие ветки - отличный горючий материал. Куча может вспыхнуть от малейшей искры. Валентина рассказывает, что подобное там как-то случалось.

«Уже горела куча, я сама лично тушила. Это года три назад было», - вспомнила она.

Возле дома также проводится опиловка зеленых великанов. Жители опасаются, что ситуация может повториться.