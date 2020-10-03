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Из жизни

Протокольные сложности удлиняют сроки пуска лифтов в домах Пензы

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Вот уже несколько месяцев жильцы дома № 169 на улице Суворова вынуждены спускаться и подниматься в свои квартиры пешком. Менять лифт начали еще в июле, закончить должны были в начале сентября. Однако до сих пор люди передвигаются по ступенькам на своих двоих.

«Дата сдачи лифта - 11 сентября. Здесь в основном пожилые люди живут, тяжело нам. Можно было бы уж и не ремонтировать, ходил он и ходил себе. 11-е число подходит, я рабочих встречаю, говорю: «Ну чего, ребята, лифт-то когда заработает?» - «Мы сделаем вовремя, но комиссия - вы ее еще подождете», - рассказал житель дома.

Рабочие оказались правы: лифт в движение так и не пришел.

Михаил Петрович живет в квартире на седьмом этаже, поэтому лишний раз на улицу старается не выходить. Путь домой превращается в настоящее испытание.

«У меня ноги еле ходят. С сумками на седьмой этаж - по одной ступеньке, потихонечку. Сейчас поднялся, а дальше ходить и не смогу. Пока поднимался, одна женщина увидела меня, предложила помочь. Я говорю: «Да ну не надо, вы что, неудобно - женщина мужику будет помогать тележку тащить!»

Она мне рассказала, что четыре дня назад заметила: на ограждении четырех полос не хватает. Голова закружилась - она и упала туда. Хорошо, ничего не сломала», - отметил пенсионер.

Во время съемок «Службы 11» лифт пришел в движение и с первого этажа начал подниматься на девятый. Строители проводили тестовый запуск.

«Лифт готов. Как Ростехнадзор примет, так и пустят. Мы сроков не знаем, это вопрос к управляющей компании - она должна лифт застраховать и подать сведения в Ростехнадзор. После подачи заявления обычно 10 рабочих дней проходит», - пояснили они.

Ходить пешком жильцам девятиэтажки придется еще около двух недель. Подобное не так давно случилось в доме № 11 на улице Мира: лифт был готов, однако подготовка документов затянулась.

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