По двору на ул. Бекешской разлетелись матрасы, подушки и разный хлам

01.10.2020 | 20:18

Опасность угрожает улице Бекешской. Пензячка позвонила в «Службу 11» и рассказала о запущенной контейнерной площадке у дома № 8.

«Жители тащат бытовой мусор и навалили - вообще! А там проходит газовая труба. Сейчас такая сухая погода, кто-нибудь подойдет, бросит спичку или папиросу, и этот мусор загорится», - поделилась беспокойством женщина.

Звонок прозвучал в прямом эфире передачи вечером, а утром журналисты отправились на площадку. Но коммунальщики тоже слышали жалобу и постарались сыграть на опережение. Баки стояли чистые, рядом с оградой не наблюдалось никаких гор из веток и бытового хлама.

Казалось бы, проблема решена, только все равно остается осадок: очень неухоженный участок, мусор разлетелся по округе, на кое-какие предметы рабочие внимания не обратили.

Матрасы и подушки в траве, вероятно, приемлемы теплыми летними ночами, когда кто-то наслаждается не очень свежим воздухом рядом с помойкой. Сейчас в темное время суток температура снижается почти до нуля, и постельные принадлежности неуместны.

«У нас вся Пенза в грязи. Из квартир выносят, кто живет. Кусты тоже убирают и все сюда стаскивают», - рассказал местный житель.

Туда бы бригаду дворников и сознательных обитателей домов на Бекешской, 8, 10, 12, - все пользуются площадкой. Навели бы сообща порядок и поддерживали его вместе. Но поскольку квартирантов в этих домах побольше, чем собственников, ждать отклика на предложение вряд ли приходится.