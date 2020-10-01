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Из жизни

Пензячка вынуждена жить с дырой в потолке из-за постоянных протечек

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Пол в санузле на втором этаже (он же - потолок на первом) может обрушиться в любой момент. Перекрытие хрупкое, гниет от постоянной сырости. Двухэтажку в проезде Победы, 12, построили почти 70 лет назад хозспособом, то есть как умели и из того, что было под руками. Как прокладывали сети, известно только мастерам прошлого.

Квартиру Нины Васильевны заливает давно, но в этом году - особенно сильно.

«9 мая именно в левом углу затопили так, что текло невозможно. Вскрыла потолок, там торчала труба-пятидесятка в канализацию и не заглушена была. Я не знаю, когда это было сделано», - рассказала жительница дома.

По словам женщины, она периодически поднимается наверх, пытаясь решить вопрос с ремонтом. Но соседи не обращают внимания на ее проблемы.

«У меня стояла душевая кабина, мне ее пришлось выбросить, потому что потолок обвалился совсем. Сейчас там дыра к соседям. Все прогнило. Слесарь трубу заменил, почистил, по новой все сделал, хотел закрепить трубу, а ее крепить не к чему - потолка нет. И его чуть не убило, булыжник железобетонный упал ему на голову», - пожаловалась пензячка.

Нина Васильевна приглашала представителя управляющей компании, тот составил акт. Восстанавливать потолок УК не обязана. Нет никакого смысла звать мастеров и приступать к ремонту, если причина - текущие трубы - не устранена.

В квартире на втором этаже не согласны с претензиями.

«Мы поменяли все трубы, а она не стала. Мы меняли полы полностью, кафелем новым обкладывали, заменили все абсолютно», - пояснила женщина.

На просьбу предоставить возможность посмотреть на отремонтированный санузел она ответила отказом.

Жительница затопленной квартирой будет обращаться в суд, она намерена требовать возмещения ущерба.

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