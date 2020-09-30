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Из жизни

На улице Ново-Казанской старая конструкция заросла бурьяном и мусором

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Клумбы бывают разные - на выдумку пензенцы горазды и не жалеют богатой фантазии на оформление цветников у домов.

Журналисты «Службы 11» нашли самую странную, по их мнению, клумбу. Вероятно, конструкция предназначалась для иных целей, но могла бы послужить основой для идеального цветника - и форма хороша, и высота подходящая.

Солидных размеров бетонное кольцо расположено у бокового фасада дома на Ново-Казанской, 10. Старожилы сообщили, что появилось оно в конце 80-х или начале 90-х.

«Какое-то произведение искусства делали», - рассказал мужчина.

«Она в 90-х годах стояла», - отметила пенсионерка.

Журналисты тщательно осмотрели всю конструкцию и ничего похожего на камеру коммунального плана, колодец, трубу не заметили. Или просто все уже настолько глубоко спрятано под мусором и густым бурьяном.

«Это, по моему мнению, какая-то свалка, потому что туда все кидают. Ее пробовали демонтировать, но тут сделано в советское время и на века», - пояснила Любовь Владимировна.

Жаль, что никому пока не пришло в голову использовать сооружение под цветник - получился бы роскошный.

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