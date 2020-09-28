Жители дома на ул. Мира вздрагивают при каждом шаге по крыльцу

28.09.2020 | 20:25

В третьем подъезде дома № 2 на улице Мира обитатели со страхом ждут, когда кто-нибудь пройдет по крыльцу. Нервы у людей оголены из-за неприятного грохота. Он появился после ремонта: на разбитую бетонную площадку управляющая компания уложила металлический настил.

«Я живу на втором этаже. И каждый приход, особенно вечером, когда спать уже легли - а начинается. И утром так же. Грохот такой стоит!» - пожаловалась жительница дома Татьяна Викторовна.

Ремонт площадок управляющая компания провела еще в апреле. За полгода жители так и не смогли привыкнуть к грохоту и стуку.

«Наступаем - железо гремит, мы опускаемся. Отходим - оно гремит опять. Мы как на батуте можем взлететь. Хочется очень, чтобы нам сделали крыльцо», - отметила жительница дома Ирина Владимировна.

Женщина написала заявление в управляющую компанию с просьбой все исправить, это было в июле. Организация пока игнорирует желание населения.

У второго подъезда точно такой же железный лист, но никаких посторонних звуков при ходьбе. Рабочие укрепили конструкцию, прочно приварили к перилам. Они не учли, что площадка крыльца третьего подъезда была разрушена сильнее, там глубокие выбоины. Поверхность не выровняли, положили на пустоты металлический лист - и получили очень громкий результат.