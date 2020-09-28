Во дворе на улице Калинина с весны лежит огромная куча веток

28.09.2020 | 21:00

Огромная куча сухих веток лежит возле дома 97Б на улице Калинина. Судя по внешнему виду, находится она там уже не первый день. Может быть, это последствия апрельского снегопада, ведь деревьев, которые были сломаны во время непогоды, много по всей Пензе.

«Весной во время ветров ветки обрезали, сложили, но не вывезли. Еще и куча мусора лежит на площадке. Ресурсоснабжающая организация у нас ЖЭК «Центральная», - рассказал местный житель Геннадий Алексеевич.

Получается, что ветки спилили, дабы обезопасить людей. Сделали хорошее дело, но довести его до конца по каким-то причинам не смогли, возможно из-за большого количества работы просто забыли. Но Геннадий Алексеевич уверяет, что на кучу просто никто не обращает внимания.

«Они давно знают, периодически происходит обход территории. Руководство не реагирует. Детвора может зажечь в любой момент», - пояснил мужчина.

Судя по количеству пустых бутылок из-под горячительных напитков, некоторые личности предпочитают отдыхать прямо среди кучи - она служит им в качестве стола, небольшого кресла и контейнера, где можно оставить тару. Жаль, не задумываются, что убирать за ними последствия пьяных посиделок некому.