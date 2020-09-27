Долгий капремонт на Попова, 18а, привел к появлению новой свалки

27.09.2020 | 16:21

В окошко Людмила Борисовна теперь выглядывает редко. Смотреть там не на что, говорит пенсионерка. Огромная куча строительного мусора появилась возле дома № 18а на улице Попова. Идет капитальный ремонт кровли здания, старую крышу сняли, но убирать не спешат. Как рассказывает Людмила Борисовна, когда подобные работы проводились на соседних постройках, мусор вывозился почти сразу же.

«Вот в других домах наши пензенские приезжают и все прекрасно делают. Вот Попова, 20 и 20а, им все хорошо сделали. Но у нас как проклятый дом», - выразила свое мнение горожанка.

Сроки ремонта затянулись. Пенсионерка уверяет, что сдать готовую крышу должны были еще летом. Но постоянно возникали различные проблемы, которые затягивали ход работ. Возмущенные жильцы пятиэтажки обращались к подрядчику и получили следующий ответ.

«Он нам сказал, нерадивые у них были нанятые рабочие. Их прогнали, еще одних прогнали. Тут много всего было. Наш дом небольшой, всего три подъезда сделать-то. Но их делают все лето и сентябрь уже прихватили», - посетовала Людмила Борисовна.

Жильцы из окрестных домов стали выносить на захламленное место и свой мусор. О том, кто будет потом вывозить их отходы, люди не задумываются. Подрядная организация обязана после завершения работ убрать лишь за собой. Но кто-то выбросил несколько унитазов, а рядом в куче валяются остатки старой мебели. Женщина винит во всем рабочих. Если бы строительный мусор вовремя вывезли, то и люди не стали бы складировать свои отходы.

«Да конечно - потому что здесь куча навалена. Если бы они убрали, этого никогда бы не было. Жильцы, конечно, виноваты, ясное дело. Это непорядочность жильцов. Но куда нам обращаться? Мы же не видим, мы не знаем», - растерялась женщина.

Старенькая «семерка» находится на вечной стоянке прямо под окнами дома № 18а. Восстановлению она не подлежит. Владелец детища отечественного автопрома несколько лет назад переехал в другой район.

«Железного коня» с собой брать он не стал. Теперь автомобиль доживает последние деньки рядом с мусорной кучей и мозолит глаза жителям пятиэтажки. Хотя, кажется, у машины уже появился новый хозяин.