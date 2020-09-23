У остановки на Кирова после переноса киоска остался строительный мусор

23.09.2020 | 20:22

Старожилы не забыли, что стояло за остановкой на улице Кирова - ларек с мастерской по ремонту обуви. Теперь там полуразрушенная площадка с частично выбитой плиткой и куча грязи.

«У меня жена неоднократно пользовалась», - рассказал пензенец.

Киоск перенесли чуть дальше. На новом месте почище, чем на старом. Сотрудница пункта открестилась от оставшейся грязи.

«Мы за собой все убрали, это не ко мне вопрос», - пояснила женщина.

Дворник из рядом стоящего магазина даже обиделась: она точно не должна мести данную территорию.

«Это был их киоск, а теперь они переехали туда, а мы тут причем?» - отметила работница.

Сотрудники библиотеки также удивились приписанному их учреждению безобразию.

Вот так загрязненное место быстро превратилось в бесхозное, несмотря на большое количество целой и вполне пригодной еще тротуарной плитки.