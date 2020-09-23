У остановки на Кирова после переноса киоска остался строительный мусор

Старожилы не забыли, что стояло за остановкой на улице Кирова - ларек с мастерской по ремонту обуви. Теперь там полуразрушенная площадка с частично выбитой плиткой и куча грязи.
«У меня жена неоднократно пользовалась», - рассказал пензенец.
Киоск перенесли чуть дальше. На новом месте почище, чем на старом. Сотрудница пункта открестилась от оставшейся грязи.
«Мы за собой все убрали, это не ко мне вопрос», - пояснила женщина.
Дворник из рядом стоящего магазина даже обиделась: она точно не должна мести данную территорию.
«Это был их киоск, а теперь они переехали туда, а мы тут причем?» - отметила работница.
Сотрудники библиотеки также удивились приписанному их учреждению безобразию.
Вот так загрязненное место быстро превратилось в бесхозное, несмотря на большое количество целой и вполне пригодной еще тротуарной плитки.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Вообще то это территория дома № 10, это строение аварийный выход из бомбоубежища, расположенного под домом № 10.