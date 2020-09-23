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Из жизни

Порядок на мусорной площадке на Карпинского быстро исчезает

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Разительные изменения произошли у контейнерной площадки возле дома № 44а на улице Карпинского. Несколько месяцев назад съемочная группа программы «Служба 11» побывала здесь, и тогда территория была завалена сухими ветками, остатками старой мебели и прочими отходами.

Люди со всей округи приносили туда все, что дома больше не пригодится. В итоге образовалась свалка приличных размеров, убирать которую никто не собирался.

«Мусор с бытовыми и строительными отходами не вывозится в течение месяца. Звонили по всем инстанциям, звонили в компанию по вывозу бытовых отходов, они сказали: «Это не наша проблема». Звонила в администрацию Ленинского района - они ссылаются на компанию по вывозу отходов. Звонила в управляйку», - рассказала местная жительница.

Приехав к мусорке в сентябре, журналисты были приятно удивлены. Как выяснилось позже, строительные отходы убрали буквально за час до появления камер, но жители близлежащих домов вновь поспешили захламить территорию. И попались на глаза человеку, который убирает свалку.

«Буквально 25 минут назад убрали, и что? Опять таскают. Специально объявление повесили: 5 000 штраф! Но никого это не волнует», - отметила мужчина.

Строительный мусор появляется в мгновение ока.

«Минут 20-30 - и мешки начнут складывать», - сообщил пензенец.

Вряд ли мусорка продержится в приличном состоянии хотя бы несколько дней. Уже завтра на этой территории снова вырастут горы отходов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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