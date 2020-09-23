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Из жизни

Пензячка о тротуаре на Красной Горке: Спаси и сохрани

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Тротуар на улице Красная Горка пугает прохожих. Живого места нет, говорят люди. Асфальтовое покрытие усеяно трещинами и выбоинами разной величины. Споткнуться на такой дороге не составит труда.

«Ее здесь, наверное, не меняли лет 20-30. Неудобно вообще», - пожаловался местный житель.

Поток людей очень большой. Тротуар соединяет улицы Калинина и Гоголя. Пешеходы идут на работу из микрорайона Южная Поляна. Совсем рядом находится крупное предприятие. Пройти здесь решается не каждый.

«Состояние дорожки «замечательное»! Сейчас вот женщины не пошли, говорят, здесь невозможно ходить», - рассказала Таисия Александровна.

Безопасно передвигаться по этой дорожке можно днем. Вечером риск споткнуться и упасть возрастает в несколько раз.

«Ночью я здесь не была, спаси и сохрани!» - отметила женщина.

Для того чтобы полностью обновить дорогу, понадобится слишком много средств. Прохожие это понимают, но уверены, что сделать хотя бы минимальный ямочный ремонт просто необходимо.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

спаси и сохрани!»
Деньги нужны на строительство новых церквей,свечи продавать негде?

Дмитрий Н. Мотовилов||

По ул. Пацаева перед поворотом на гламурную Попова вообще нет тротуара. Люди пробираются через дворы и пень-колоды.

Имя: Гость
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