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Из жизни

В доме на улице Карпинского дети могут упасть в лестничный пролет

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Владимир Анатольевич в доме № 30 на улице Карпинского не проживает, зато там пребывает его четырехлетний внук. Пенсионер частенько приходит в гости, чтобы погулять с ребенком. Однако в последнее время дорога на улицу стала небезопасной.

«Месяца полтора назад я звонил в управляющую компанию, попросил приварить прут. Ребенок может полететь», - пожаловался Владимир Анатольевич.

Часть подпорки кто-то из хулиганов оторвал около полугода назад, с тех пор на площадке между третьим и четвертым этажами зияет дыра. Для взрослого она не представляет никакой опасности - перила устойчивости не потеряли. Но вот маленькие жильцы Карпинского, 30, рискуют вылететь.

Приварить металлический прут не очень сложно, Владимир Анатольевич даже готов предоставить рабочим электричество, чтобы подключить сварочный аппарат.

Весной перила красили, тогда же обещали и решить проблему.

«Мастер их ходит. Говорил, сделает. И вот полтора месяца прошло», - пояснил мужчина.

Внук пенсионера - не единственный ребенок в подъезде. На верхних этажах тоже живут маленькие дети. Все они подвергаются опасности, проходя мимо сломанных перил.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все они подвергаются опасности, проходя мимо сломанных перил
за ручку ребенка не пробовал держать?

Гость||

Это норма.

Имя: Гость
Комментарий:

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