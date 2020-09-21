Во дворе на Ново-Казанской проезжая часть прилегает к подъездам

21.09.2020 | 19:15

На повороте к дому № 22 на Ново-Казанской на днях установили знак «Жилая зона», но не всякий автовладелец соблюдает скоростной режим и уважает пешеходов. Из-за этого, а также из-за количества машин страдают обитатели многоэтажки № 18. Здание располагает крохотной придомовой территорией, проезжая часть сразу у крылец.

«Здесь и почти нетрезвые носятся, и жильцы дорогу срезают. Бесконечно ездят. Уже и жалобы неоднократно были по поводу сбитых людей - женщина-инвалид дважды попадала в аварию. Носятся как угорелые! Или идешь, а они сигналят: уступи им место. А куда уходить?» - рассказали жители дома.

Не продумана досконально планировка территории, уверены жители Ново-Казанской, 18. Дома, этот и соседние, сдавались в эксплуатацию в 90-х и стали первыми. Район продолжал застраиваться, развиваться.

По сведениям старожилов, основную дорогу в этой части улиц Измайлова и Ново-Казанской планировали проложить позади дома № 18. Но в 2000-х все поменялось.

«В одночасье спилили тополиную рощу и поставили гаражи. Для дороги место при этом оставили, но позже построили новый многоэтажный дом, сделали при нем площадку - ни о какой дороге речи уже быть не может. И наша дорога осталась проезжей», - пояснила Галина Владимировна.

Днем особого оживления не наблюдается, но дорога все равно не пустует ни минуты. Часы пик - время заторов. А когда путь становится посвободнее, автовладельцы набирают скорость.

Если знак «Жилая зона» пока не возымел действия, возможно, «лежачий полицейский» спасет пешеходов. Люди обратились в департамент ЖКХ с просьбой установить искусственную преграду перед домом № 18 на Ново-Казанской.