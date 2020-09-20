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Из жизни

Пензенцы обратились в суд за честной оценкой ущерба от протечки

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«Вот видите стену, теперь поворачиваемся - видите окошко? Теперь идем сюда. Видите, под обоями что получилось - пошел грибок. Вот мы сняли обои, покажу, какими они стали. А обои дорогие - в то время были тысячу шестьсот с чем-то рублей. Сейчас они стоят 1 800», - показал и рассказал житель Пензы Александр Сергеевич.

Почти полгода семья Пономаревых живет в квартире с ободранными стенами. Это результат подтопления, вода залила жилище в ночь с 12 на 13 апреля, когда бушевал шквалистый ветер и валил снег. В четырехэтажке в тот период шел капитальный ремонт кровли.

«Тенты их сорвало, концы стучали по стоякам отопления, где стоит шаровой кран, который воздух спускает. Он открылся от ударов полога - и пошла вода горячая сюда по всему подъезду, затопило шесть квартир», - описал происходившее горожанин.

Александр Сергеевич заснял последствия случившегося в те злополучные дни. Пенсионеры были в шоке, когда вернулись домой. Соседям тоже пришлось несладко.

Подрядчик не отказался от возмещения ущерба.

«Мастера его приезжали два раза, фотографировали эту стену и ту. И ему выложили так, что здесь ремонт всего на 20 тысяч. Ну сами посудите», - улыбнулся Александр Сергеевич.

Сумма не устроила пострадавших от потопа. Соседи тоже были недовольны предложенным возмещением убытков. Александр Сергеевич обратился в суд.

Подрядчик от комментариев воздержался, пояснил, что в данной ситуации решение примет именно суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

К тому времени, как суд примет решение, подрядчик будет глубоким банкротом или вообще ликвидирован. А терпилы окажутся в дураках трижды - заплатив за капремонт, заплатив за ремонт в собственной квартире и за экспертизу, необходимую для решения суда. В итоге не получат ни копейки, таков порядок и закон.

Гость||

Гость писал(a):

и за экспертизу, необходимую для решения суда.
а экспертиза по любому за их счет.

Гость||

А почему не написали адрес дома, где это происходит?

Гость||

И кто подрядчик тоже не написали?

Гость||

Не в тот суд обратились.

Имя: Гость
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