Пензячка пожаловалась на редкий вывоз мусора с проспекта Победы

16.09.2020 | 20:21

Свалка на проспекте Победы стремится победить всех размерами и объемом. Длинный хребет из бытовых отходов - как разделительная полоса между частным сектором и пятиэтажками.

Пополняют свалку жители с обеих сторон. Они приносят и сбрасывают строительный, растительный, крупногабаритный мусор на контейнерную площадку с изуродованной оградой.

«Наваливают кучами. Мусор редко вывозят - может, раз в месяц где-то. Какой-то хлам, некультурно смотрится», - высказалась местная жительница.

Не особо стараются работники подрядной организации, мало энтузиазма проявляют и специалисты из компании по вывозу бытовых отходов. Мусор высыпался из полных баков, но его не подбирали, так он и продолжает копиться на земле. Его не сметают.

Жители складывают ветки рядом с оградой, другие подносят крупногабаритные отходы - так полоса растет и расширяется. Она растянулась уже на несколько десятков метров.