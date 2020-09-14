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Из жизни

Пензенцы живут без воды и канализации в самом центре города

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Каждый день с пятилитровой бутылью, пересекая центральную улицу города, Людмила Николаевна ходит к колонке, чтобы добыть хотя бы немножко воды для питья, мытья посуды и других нужд. Женщина в возрасте, унести сразу несколько емкостей с жидкостью тяжело, приходится пополнять запас не раз в сутки.

Старый дом располагается в самом центре Пензы, на улице Суворова, номер 39. Возвели его более ста лет назад. По документам - в 1917 году, но жители утверждают, что строение появилось еще до революции. С тех самых пор в его стенах мало что изменилось.

«Воды нет, канализации нет, ходим на ведро. Мы просим хотя бы какую-то канализацию сделать и воду подвести, если уж сносить не могут», - рассказала Людмила Николаевна.

К квартирам, которые расположены на втором этаже, ведет деревянная лестница. Поначалу кажется, что она ровесница самого дома, оказывается нет.

«В прошлом году сосед нанимал людей, и мы делали за свой счет. Лично я отдала 25 тысяч», - пояснила жительница дома Людмила Владимировна.

Притом что пенсия у женщины чуть больше десяти тысяч. Новая лестница не продержалась и года. Доски отваливаются, ходить по ступеням страшно.

«Очень ветхая. Зимой падали мы здесь. Хоть и говорят, что дубовая, но дуб уже не выдерживает мой вес. Я с ведрами падаю, нога плохо ходит», - отметила женщина.

Пенсионерка рассказывала об этом с улыбкой, ну а как иначе, ведь жаловаться и ругаться уже нет сил. Женщины предложили журналистам «Службы 11» пройти внутрь дома. Там пластмассовый горшок, тазик вместо ванны и стратегический запас воды.

«У нас канализации нет, воды нет. Приходится ходить на ведро и это ведро относить за квартал, почти до Московской, и около контейнеров выливать. Мы идем с ведром, мимо нас люди ходят, им и то совестно, они отворачиваются», - сообщила Людмила Николаевна.

Квартиры выглядят ничуть не лучше. В стенах появились трещины, крыша протекает даже во время небольшого дождя. Ремонт делать бесполезно: после первой же зимы от новых обоев и потолка не останется и следа. Но холодное время года еще надо пережить, а сделать это не так-то просто.

«На дворе XXI век, а мы живем, как в старину. Зажигаем печь: открываем трубу, поддуваем, зажигаем фитиль и вставляем туда, у нас там газовая горелка», - рассказала пенсионерка.

Пока ученые разрабатывают новейшие нанотехнологии, строят планы покорения Марса, а ракеты бороздят бескрайние космические просторы, люди, которые живут в самом центре Пензы, ходят по нужде в ведро, топят газовую печь и ждут, когда их дом развалится. Реалии XXI века.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лозунг наших руководятелей вспомнился: Интернет в каждый дом!

И слова Задорнова: сначала хоть бы туалет в каждый дом.

Как они далеки от своего народа - получается: какие они недалёкие.

Гость||

80% пензенской области за то,чтобы вы какали в ведёрко в центре их областного центра и сидели без воды.

Гость||

Зато вода бесплатная из колонки

Гость||

Давно бы уже расселили.

2,5 млн. кентавр

2,6 млн. постамент под курдову мать.

8,3 млн. за последний месяц штрафов с разных муниципальных контор.

А людям бы на квартиры с удобствами хватило бы.

Гость||

Наверняка им предлагали жилье, но они захотели жить в центре. Вот пусть и живут. Сами же выбрали такие условия, чего теперь жаловаться?!

Гость||

Зато 78 процентов проголосовало!!! И депутатов полгорода

Гость||

Гость писал(a):

Зато вода бесплатная из колонки
Кто вам сказал, что бесплатно? У них договор с водоканалом должен быть.

Гость||

Она и сама в этих 78 процентах.

Гость||

Их же никто не держит насильно в этом доме. В любой момент могут принять меры к переезду. Ах да, я же забыл, государство же должно (нет).

Имя: Гость
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