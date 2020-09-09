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Из жизни

Территория у дома на улице Луначарского стала похожа на свалку

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За чистотой перед домом на Луначарского, 34а, следят и дворник, и жители. Двор ухожен, на первый взгляд, но это если не всматриваться пристально. Через пару шагов от дороги перед домом - горы срезанных веток, доски и кучи бытовых отходов.

«У нас район не очень благополучный с точки зрения отношения людей к мусору. Бросают пакеты прямо под нос», - рассказала Людмила Павловна.

Территория - из числа так называемых бесхозных. Она не закреплена за управляющей организацией. Рабочие теплопункта очищают пару метров лишь у своего здания. Но кто-то целенаправленно сбросил срезанные ветки охапками у тропинки. Она неофициальная - люди ее проложили для удобства.

Еще довольно много сломанных сучков нависает над головами.

«Это уже летом было. Позвонила: тут детишек много ходит, побоялась, что на них свалится. Слава богу, ничего страшного не случилось. Но никто и не пришел!» - пожаловалась Валентина Анатольевна.

Женщина обращалась в управляющую компанию, диспетчер пообещал направить заявку в администрацию. Время идет - чиновники не реагируют. Территория за дорогой перед домом № 34а на Луначарского все больше становится похожей на свалку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так вся пенза такая

Имя: Гость
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