На улице Куйбышева воду из подвала пустили вниз по дороге

08.09.2020 | 20:00

Прохожим на улице Куйбышева перейти дорогу было непросто: под ногами текли обильные потоки.

Источник находился вне поля видимости, потому сказать, что случилось и отчего исторический центр Пензы подтоплен, было нельзя. Оставалось только строить догадки и перепрыгивать через ручей на проезжей части.

«Все ноги мокрые, неудобно жутко! И так - очень часто. Не знаю даже причины», - пожаловалась девушка.

Журналисты «Службы 11» отправились выше по течению, чтобы определить источник. Идти пришлось долго - несколько сотен метров по улице Куйбышева, потом вверх во дворы. Ручей брал начало из шланга, тянувшегося из технического помещения под квартирами.

Вероятно, произошла утечка внутри дома. Чтобы осушить техническое помещение, чистую воду направили на улицу. Причем, судя по всему, шланг оставили без присмотра: темнота подвала хранила тишину.